Golf aan autobranden in Vlijmen, maar wie zijn de daders?

Maandagavond greep de brandweer in bij een autobrand in de Antoni Staringlaan - vlakbij de Multatulistraat. Vlakbij de auto werden aanmaakblokjes gevonden, net als bij een autobrand in de Haarsteegsestraat in Haarsteeg overigens.

Alert

In november was al eens een auto in de Beneluxlaan doelwit, in de Potgieterstraat in Vlijmen ging 20 augustus een auto in vlammen op, beging april troffen twee auto's in de Da Costastraat en de Parklaan. In mei rukte de brandweer uit voor een autobrand aan de Margriet; dat was overigens in het buitengebied van Vlijmen.