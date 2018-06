Gratis duik in Het Run gloort voor houders HeusdenPas

Relletje Rekenkamer Heusden lijkt gesust

31 mei VLIJMEN - Het conflict tussen de onafhankelijke Rekenkamercommissie van de gemeente Heusden en de plaatselijke politiek lijkt voorlopig in de kiem gesmoord. De twee nog overgebleven leden van de commissie en de fractievoorzitters hebben hun zegje tegen elkaar gedaan. In september staat een nieuw gesprek op de rol en moet duidelijk worden of het ook echt pais en vree is.