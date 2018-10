Griezelen in de straten van Heusden-vesting

Heusden gaat woonwagen­lo­ca­tie Nassaulaan Vlijmen opnieuw inrichten

12 oktober VLIJMEN - Heusden gaat de woonwagenlocatie aan de Nassaulaan in Vlijmen herinrichten. De gemeente trekt er een kleine 290.000 euro voor uit. De herinrichting is onderdeel van het beleid voor herinrichting van alle woonwagenlocaties in de gemeente.