Grote belangstelling eerste Johannes Conradus de Kocklezing in Heusden

Tijdens zijn lezing vol zelfspot, humor en venijn herinnerde hij de ongeveer 400 aanwezigen er aan dat 82% van de kiesgerechtigden bij de laatste parlementsverkiezingen had gestemd. ,,Dat is, zeker in vergelijking met het buitenland, een ongekend hoog aantal. Iedereen in Nederland die de moeite doet en ook de kiesdeler haalt komt in het parlement. Dat is in veel landen absoluut niet het geval," hield hij de aanwezigen voor. Tijdens zijn bijdrage hekelde hij de Engelse jongeren. ,,Als de Engelse jeugd tijdens de verkiezingen niet in bed was blijven liggen hadden we nog geen Brexit gehad", aldus van Rossem.