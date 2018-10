Hackathon Heusden: een frisse blik werpen op lopende vraagstukken

Zo’n twintig studenten begonnen vanochtend aan de brainstormsessie die ruim 24 uur duurt. Ze buigen zich over de openbare ruimte, het bestuur en het ondernemen in de vesting. BeLeven in de Vesting nam het initiatief om een hackathon te organiseren. ,,Ons doel is om de studenten een frisse blik te laten werpen op lopende vraagstukken”, legt Cher ten Have, ambassadeur van BeLeven in de Vesting, uit. ,,Er hoeven niet per se concrete plannen uit te komen, maar nieuwe invalshoeken kunnen we verder uitwerken.”