Henk Willems Cultuurprijs voor Stichting Honsoirde Nieuwkuijk

In die toekomst moet het Cultuurfestijn, een uitmarkt waarbij de culturele organisaties in Heusden zich in het begin van het seizoen hun activiteiten profileren, een vaste waarde worden. Dat is het nog zeker niet: de eerste uitgave was kennelijk nog wennen, zowel voor de bezoekers als de aanbieders. ,,De belangstelling had groter mogen zijn", zegt Paul Schalken, bestuurslid van Honsoirde. ,,Het weer zat niet echt mee. Bovendien is het nieuw, moet het nog groeien."