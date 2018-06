Het eerste Drunens Wandelfestival levert ruim € 40.000 op

Dit jaar is gekozen voor een parcours in het bosrijke gebied rondom Drunen en een stukje duingebied. De deelnemers die al vaker meegelopen hebben zijn het er unaniem over eens dat het parcours fysiek zwaarder is om te lopen. Er moet door het mulle, witte zand gelopen worden en op de bospaden is het uitkijken geblazen voor de takken en boomstronken. Een wandelaarster vertelt: ,,Ik mis door deze opzet de verbondenheid van eerdere jaren. Je loopt meer achter elkaar dan met elkaar waardoor je niet echt de gelegenheid hebt verhalen uit te wisselen."

Aanmoediging

Op het festivalterrein is gezorgd voor muziek en er staan food trucks. Ook Pink Ribbon, Vicki Brownhuis, Inloophuis Toon, Pruiken IXXI en Breiboezem zijn vertegenwoordigd. Na afloop van de tocht vertelt een heel tevreden Nicolette Slot van de organisatie ,"Het is een groot succes geworden met 2431 deelnemers. De opbrengst is € 40.875,00. Een emotioneel moment was er tijdens het overhandigen van de cheque. Het koor Pocket Rockit zong het nummer "Heroes for one Day"van David Bowie. Een eerbetoon aan alle wandelaars ".