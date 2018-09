Het is erop of eronder voor Haarsteeg

Of ze in hun agenda een rood cirkeltje hebben gezet om de datum van vandaag? Dat dan net nog niet. Neemt niet weg dat vandaag enorm belangrijk is voor iedereen die Stichting Hart voor Haarsteeg en buurthuis De Haarstek een warm hart toedraagt: de Heusdense politiek zegt vanavond ‘ja’ of ‘nee’ tegen een lening van 450.000 euro aan de stichting. Met die lening staan of vallen de plannen voor een buurthuis plús een kleinschalig commercieel dorpscafé in de Steeg, voormalig partycentrum De Hut.