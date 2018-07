Het pronkstuk: Perkament uit 1295 spreekt altijd tot de verbeelding

Ieder document in Streekarchief Langstraat Heusden Altena heeft zijn eigen verhaal, dus zijn het volgens archivaris Hildo van Engen allemaal pronkstukken.

Oudste document

Maar er is er eentje die de bezoekers het meest tot de verbeelding spreekt: een perkament dat dateert van 12 mei 1295. ,,Het is ons oudste document, vandaar. Mensen zijn ervan onder de indruk dat dit charter of oorkonde nog bestaat", zegt de 46-jarige Heusdenaar.

,,Er hangen zegelstaartjes en zegels aan. Die zegels, van getuigen en de pastoor, waren het bewijs van echtheid van de akte. Twee van de vier zegels zijn in de loop der eeuwen helaas verloren gegaan."

Een voorkeursbehandeling krijgt het eeuwenoude document niet. ,,Het staat in een kartonnen doos in ons depot. In die ruimte houden we wel het klimaat nauwlettend in de gaten."

In de tekst wordt gewag gemaakt van een schenking. Nicolaas de Roede en zijn vrouw geven een stuk land weg aan de Tafel van de Heilige Geest in Waalwijk. ,,In de middeleeuwen hield die zich bezig met de armenzorg. Vanuit de kerk werd brood uitgedeeld. Overigens was de Tafel geen kerkelijke instelling, maar werd die vanuit de samenleving geïnitieerd. Vergelijk het maar met een voedselbank anno 2018."

Zanddonk

In de akte, die in het Middelnederlands is opgesteld, werd jaarlijks ook een klein bedrag toegezegd om kaarsen te kopen. En de Tafel kon er op rekenen dat er jaarlijks een mud rogge zou worden geschonken. Over de ligging van hun landbouwgrond: ,,Er wordt gesproken over Zanddonk, waar ze braakliggende wildernis hebben ontgonnen."

Grondbezit was in die tijd soms een heikele zaak. Van Engen: ,,Ze wisten lang niet altijd dat er ook randvoorwaarden aan waren verbonden, soms wel eeuwenoud. Dus kon je worden geconfronteerd met iemand die indachtig dit charter zijn deel kwam opeisen, bijvoorbeeld jaarlijks een mud rogge. Met de komst van het Kadaster zijn we van zulke nare verrassingen verlost."

Lokaal dialect