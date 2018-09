'Het Van Greunsvenpark in Vlijmen kan er alleen op vooruit gaan'

Wil de gemeente een deel van de kern van een dorp of stad opnieuw inrichten, kan dat in de regel tot veel vragen en soms verzet leiden. Vragen kwamen er gisteravond in het gemeentehuis in Vlijmen op post-its veel terecht, maar van tegenwerking was onder de ongeveer zestig inwoners die de toelichting over het herinrichten van het Van Greunsvenpark in Vlijmen bijwoonden geen sprake.

Plek om te mijden

Dat heeft alles te maken met de status die het park momenteel heeft. Het nodigt helemaal niet uit om elkaar te ontmoeten. Sterker nog: 's avonds wordt het door sommige mensen gevoeld als een plek om te mijden. Zoals een inwoner het verwoordde na de presentatie van de plannen: "Het Van Greunsvenpark kan er alleen maar op vooruit gaan." Dat zullen veel mensen hebben gedacht, dus werd het al als een pre gevoeld dat de gemeente samen met landschapsarchitect Thomas Jansen het park de status te geven die een park verdient.

De metamorfose, die op zijn vroegst midden volgend jaar moet zijn voltrokken, draait volgens Jansen om genieten, ontmoeten en beleven. "Denk aan een lommerrijke omgeving met mooie, bloeiende bomen. Het park moet een groen dienblad worden om er allerlei evenementen te organiseren, zoals sportwedstrijden en een kerstmarkt." De waterpartijen krijgen extra aandacht. Bassins zullen ervoor zorgen dat de Julianastraat bij hoosbuien niet meer blank zal staan. Er komen meer parkeerplaatsen, geïntegreerd in het groen. Daardoor wordt de druk op de parkeervoorzieningen in het centrum ontzien.

Sceptisch

De plannen zijn plannen, ze staan nog niet vast. De burger wordt expliciet gevraagd om mee te denken. Toch was een van de toehoorders sceptisch. "Als ik al die details in de tekeningen zie, heb ik het gevoel dat negentig procent al vaststaat." Jansen: "Dat is absoluut niet het geval. Wel is het zo dat we met een paar vaste kaders werken, zoals het aantal parkeerplekken, de opvang van het water. Die slokken veel ruimte op."

Op de post-its werd onder meer aandacht gevraagd aan speeltoestellen voor de kinderen, een fontein, bankjes - puur om het park als ontspanning te kunnen beleven. Meer kritische vragen waren er over de hangjongeren. Er is een klein groepje dat zich van God noch gebod iets aantrekt. "Wat we ook doen, ze zijn niet aanspreekbaar. Hebben jullie als burger ideeën hoe dat op te lossen, laat het ons weten", zegt Piet Schipper, klantcoördinator wijk- en buurtgericht werken.