Heusden bindt de strijd aan met alle soorten van overlast

Over smaak valt niet te twisten

20 mei DRUNEN - Dit Pinksterweekend is de 11e route van de Kunst in Drunen, Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen. Er is nogal wat commotie om de nieuwe toelatingscommissie. Dit jaar beoordeelde een Kunstcommissie voor het eerst veertig kunstenaars of ze toegelaten konden worden voor deze Kunstroute.