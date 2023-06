Heusden heeft autobranche nog steeds in het vizier, omdat mogelijk nog steeds dingen ‘niet in de haak’ zijn

HEUSDEN - Of de aanpak van ‘criminele autobedrijven’ in Heusden is stilgevallen? Absoluut niet, stelt burgemeester Willemijn van Hees. ,,Er is nog volop aanleiding te veronderstellen dat in een deel van de branche dingen niet in de haak zijn. We gaan dus gewoon door.”