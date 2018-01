Heusden heeft nog veel last van munitie uit de oorlog: voor 60.000 euro aan 'bommen' opgeruimd

VLIJMEN - Heusden heeft nog regelmatig last van de munitie die na de Tweede Wereldoorlog in de grond is achtergebleven. Het onderzoek naar die munitie en het opruimen ervan kost het nodige geld. Heusden dient bij het Rijk een rekening in van ruim 60.000 euro.

Dat Heusden wordt geconfronteerd met munitie uit WOII is niet vreemd, aangezien de kernen van die gemeente met name tegen het einde van de oorlog in de vuurlinie lagen.

Geen risico

Ook vorig jaar kreeg Heusden met de problematiek te maken. De gemeente neemt daarbij geen enkel risico. In het gebied van Metal Valley in Drunen is gezocht naar de aanwezigheid van munitie. Verder is onderzoek nodig rond de Vendreef en ten zuiden van de Heidijk in Vlijmen, in verband met de plannen voor natuurherstel daar.

Vooral bij de bouwplannen Victoria (Haarsteeg), Parklaan (Vlijmen), Geerpark (Vlijmen) en Landgoed Steenenburg (het voormalige Land van Ooit) flink in de buidel getast voor onderzoek.