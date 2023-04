Heusden keert nog één keer coronasteun aan clubs, nu is het afgelopen

COLUMN De man van staal? Ik voel me de kneus van kippengaas, ik ben er louter voor de vorm

,,We krijgen een nieuwe hond, papa! Een toypoedel. En hij heet Tony.” Ik ben net thuis en sta nog met mijn jas aan in de deuropening. Deze thuiskomst zag ik niet aankomen. ,,Een hond??” vraag ik verbaasd, de handen hoog in de lucht.