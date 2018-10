Heusden krijgt eigen werkgroep sterrenkunde

NIEUWKUIJK - Tot nu toe is er in de gemeente Heusden niks dat met sterrenkunde te maken heeft. Daar komt verandering in. Werkgroep Sterrenkunde Heusden komt volgende week voor het eerst bij elkaar in het heemgebouw op het terrein van de Mariënkroon.

Naar aanleiding van een presentatie die Sterrenwacht Halley gaf op Tweede Pinksterdag over de ruimte, bleek er belangstelling voor een werkgroep in Heusden. René Esser nam het initiatief deze op te richten. ,,Als lid van Halley gaf ik al eens presentaties bij de Heemkundekring. Zo is het balletje gaan rollen en kwam ik in contact met voorzitter Bart Beaard waarmee ik mijn idee deelde om een werkgroep in Heusden op te richten."

Concurrentie

Beaard stelt dat er niet een directe link is met de heemkundekring, maar is wel enthousiast over het feit dat de werkgroep in het heemgebouw aan de slag gaat. ,,De unit is bestemd voor werkgroepen. Geïnteresseerden die lid worden van de Heemkundekring kunnen daardoor deelnemen aan de Werkgroep Sterrenkunde."

Esser is niet bang dat het een grote concurrent wordt voor Halley in Vinkel. ,,Ik denk dat het alleen maar positief uit zal pakken omdat we in Vinkel een eigen planetarium hebben. Daar zullen de leden van de werkgroep in Heusden juist op af komen."

Welkom

Inmiddels is er al een algemene tentoonstelling over sterrenkunde ingericht in de unit en staat daar de eerste vergadering gepland op maandag 8 oktober om 20.00 uur. ,,Iedereen is welkom, je hoeft je niet aan te melden", zegt Esser. ,,Deze avond zal voorzitter van Sterrenwacht Halley Urijan Poelink een presentatie geven en bij helder weer gaan we buiten nog waarnemingen doen."