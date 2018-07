Heusden proeven: een smakelijke reis door de eeuwen heen

In het bezoekerscentrum van het Heusdens Bureau voor Toerisme (HBT) staat een tiental deelnemers klaar om op ontdekkingstocht te gaan door de vesting Heusden. De wandeling start met een eerste versnapering. ,,Ik wil eerst met jullie een 'bakske' vatten", zegt gids en verhalenverteller Jos Steemans. ,,Daarmee gaan we gelijk al terug in de tijd. Dit is surrogaatkoffie gemaakt van de geroosterde wortel van de cichoreiplant, dat gedronken werd in oorlogs- en crisisjaren door het gewone volk." Volgens de wandelaars smaakt het niet vies, heeft het wat weg van koffie, maar is het minder sterk van smaak.

Huisjes

In de straten van de stad vertelt de gids over de geschiedenis. Hij stopt een aantal keer bij ogenschijnlijke kleine, Middeleeuwse huisjes. ,,Je zult het niet geloven, maar vroeger zat achter deze gevel een grote stadsboerderij met vee", vertelt Steemans. Een aantal deelnemers die oorspronkelijk uit de vestingstad komen of zelfs nog wonen, staat verbaasd te kijken. Aangekomen bij het Gouverneurshuis staat de groep een decadent hapje te wachten. ,,Gevogelte en wild was alleen bestemd voor de adel. Alles wat in de lucht vloog werd gegeten. Hier krijgen jullie gerookte gans."

Het HBT nam het initiatief voor deze wandeling. ,,Dit jaar draagt Brabant de titel 'European Region of Gastronomy en vieren we dat Heusden 700 jaar stadsrechten heeft. Daarom hebben we de route Heusden proeven uitgestippeld", vertelt Steemans. ,,Als gids ken je de geschiedenis van de stad en koppelden we aan verschillende gebeurtenissen een hapje en een drankje."

Volledig scherm Gids Jos Steemans. © Sydney Douwes

Soldatenkost

De wandelroute leidt langs verschillende ondernemers die de deelnemers Heusden laten proeven. Als garnizoensstad verschafte Heusden eind 16e eeuw onderdak aan duizenden soldaten. Rob van Geel van restaurant Boei 35 maakte voor de deelnemers een echt soldatenkostje: rats, kuch en bonen. ,,Het lijkt op het Franse ratatouille met bonen, brood en aardappel." Van Geel vindt het leuk om als ondernemer betrokken te zijn bij de wandeling.

,,Dit werd vroeger veel gegeten en nu laten we mensen dat weer doen tijdens de route. Ik heb het zelfs even op de menukaart gehad, het werd regelmatig besteld."

De wandeling brengt de deelnemers langs allerlei verschillende unieke en prominente plekken. Mart van den Broek uit Waalwijk verwondert zich over de verhalen die het stadje te bieden heeft. ,,Je leert Heusden op een andere manier kennen. Vroeger ging het er zo anders aan toe wat eten en drinken betreft." Hij is verrast door de wandelroute. ,,Al zou ik het nog beter vinden als we wat langer de tijd hebben bij de verschillende plekken. Nu gaat het wat snel."

Vanuit de heemtuin waar een biertje werd gedronken, wandelt de gids met zijn groep langs de molen in de Stadshaven. Daar beaamt Steemans dat de eetgewoonten van nu en honderden jaren geleden enorm verschillen. ,,Hier in de haven van Heusden en de wateren om de stad heen was zalm in overvloed. Het gewone volk at dat bijna iedere dag, de rijken aten witvis."

Op het terras van brouwcafé Kareltje eindigt de ontdekkingstocht. Onder het genot van een wit biertje praten deelnemers Paulien en Frans na. ,,Ik heb ruim dertig jaar in Heusden gewoond", vertelt Paulien. ,,Maar ik heb nog veel bijgeleerd over de gebouwen en de geschiedenis van de stad."

Info