Heusden zegt overeenkomst met N-Joy over zwembad Het Run op

Vrouw van 76 wegens drugshandel voor de rechter in proces De Marius Vlijmen

12:17 DEN BOSCH/VLIJMEN - Bij de rechtbank in Den Bosch gaat donderdag 30 november het proces van start naar grootschalige drugshandel in Vlijmen. De persoon in het verdachtenbankje is een vrouw van 76 uit Vlijmen.