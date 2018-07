Heusdenaren op de foto: van baby tot en met 97-jarige

Sokkelpro­ject verwijst naar militair verleden Heusden

6 juli HEUSDEN - De kruitdampen zijn opgetrokken en de vrede is getekend. Met een beetje inlevingsvermogen komt het militair verleden in de Jacob van Eyckpassage in Heusden tot leven. Het herinnert aan de verdediging van de vesting door de jaren heen.