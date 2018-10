Heusdense kids koken het best en winnen Keukenbazen Battle

Expositie over mandenmake­rij in Vlijmen zondag 14 oktober in Mariën­kroon

8 oktober NIEUWKUIJK - De expositie Mandenmakerij Vlijmen is zondag 14 oktober geopend. De tentoonstelling, samengesteld door heemkundekring Onsenoort, is te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur in abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 in Nieuwkuijk.