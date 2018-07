Heusdense oud-wethouder Margo Mulder nieuwe burgemeester van Goes

GOES - Oud-wethouder van Heusden Margo Mulder (49) wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering.

Mulder is lid van de PvdA en was zwaaide in maart na de verkiezingen af in Heusden, waar ze acht jaar lang wethouder was. Daarvoor werkte ze als klinisch psycholoog in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en was ze tegelijkertijd fractievoorzitter voor de PvdA in Heusden.

Ze is de opvolger van René Verhulst, die vorig jaar september vertrok naar Ede. Momenteel neemt Herman Klitsie waar in Goes.

Eensgezind

CDA-fractievoorzitter Frans van der Knaap, die voorzitter was van de vertrouwenscommissie, zei dat de commissie eensgezind op zoek is gegaan naar de beste burgemeester, ongeacht geslacht of politieke kleur.

Hij liet tevens weten dat de nieuwe burgemeester heeft aangegeven zo snel mogelijk in Goes te willen gaan wonen. De raad stelt in een persverklaring dat Mulder mensen in Goes weet te verbinden. 'Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen bij het zoeken naar praktische oplossingen.' Mulder is van beroep klinisch psycholoog. Ze woont nu nog met haar partner in Den Bosch en heeft een dochter van 19 jaar.