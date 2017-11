Hevig verzet van omwonenden tegen woningbouw Hedikhuizen

Maandag stapten ze naar de Raad van State in Den Haag om het bestemmingsplan van de gemeente Heusden van tafel te krijgen. ,,Dorpjes als Hedikhuizen worden steeds zeldzamer'', zegt bewoner van de Lambertusstraat Hans Meulenbeld. ,,Wij zijn niet tegen elke ontwikkeling, maar het moet wel passen in het dorp''. Volgens de tegenstanders is het bestemmingsplan in strijd met de verordening Ruimte van de provincie.

Geen actie

De gemeente wijst erop dat de provincie geen actie heeft ondernomen tegen het bestemmingsplan, hoewel over het plan wel overleg is geweest tussen Heusden en Den Bosch. Staatsraad Dik van den Broek zegt dat hij de knoop zal moeten doorhakken over de karakterisering van het gebied. Gedurende de hele zitting was op het beeldscherm in de zittingszaak een Google-luchtfoto te zien van Hedikhuizen en omgeving.