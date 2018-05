Historische gebeurtenis in Vlijmen, fusie tussen twee gildes is een feit

,,Het is een geweldige dag", vertelt Frans van Delft, hoofdman van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. ,,We zijn vanmorgen begonnen met een kerkdienst die geleid werd door pastoor David Lebrun die is aangesteld als Gildeheer. Hierna is op het kerkplein de erewijn geschonken om vervolgens met het hele gezelschap door Vlijmen naar ons schietterrein te lopen. Het was zo indrukwekkend om die stoet te zien, 125 gildebroeders en zusters in hun kleurrijke kostuums allemaal bij elkaar. Toon Weijtmans, oud-Europakoning en Bram van Bergen, voormalig Europa-prins, hebben als eersten de schoten gelost waarna het feest kon beginnen."

Uniek

,,Het is echt unieke gebeurtenis, een fusie tussen verschillende gildes. Maar er was wel een noodzaak om samen te gaan aangezien het ledental bij de Onze Lieve Vrouwe Schuts drastisch teruggelopen was naar vijf leden. Dan kun je op maatschappelijk gebied niet meer doen waarvoor je eigenlijk schutsbroeder of -zuster bent, namelijk het helpen van mensen die het minder hebben dan wij. De onderhandelingen goed en constructief verlopen. Alleen bij de nieuwe naam speelden de emoties wel een rol. Daarom is besloten beide namen te handhaven. Welke naam als eerste genoemd moest worden is ook nog een discussiepunt geweest maar daar zijn we gelukkig ook goed uitgekomen", zegt een tevreden Van Delft.