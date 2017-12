Hoger beroep tegen vonnis van zes jaar cel pakt verkeerd uit voor Elshouter: tien jaar achter de tralies

Laatste eerbetoon aan sporthal Onder de Bogen Drunen

16:56 DRUNEN - Voor het einde van dit jaar moet er niets, of in elk geval nog maar weinig, te zien van zijn sporthal Onder de Bogen in Drunen. En dat lijkt te gaan lukken. Nog even en sporters die triomferen vierden en nederlagen leden hebben alleen nog herinneringen in hun hoofden.