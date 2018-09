'Honden zijn net kinderen als ze in een Drunens zwembad mogen springen op Doggy Day'

'Snoeproute' in Drunen tegen zwerfafval

18 september DRUNEN - De route van het d'Oultremontcollege in Drunen naar de Aldi is heel populair bij de jeugd. Niet iedereen houdt de boel netjes. Om zwerfafval tegen te gaan, worden vier afbakken langs deze route geplaatst. Vrijdag tijdens de internationale Keep it Clean Day wordt de zogeheten 'snoeproute' geopend.