Hunenhof komt thuis in nieuwe Voorste Venne in Drunen: 'Het wordt even wennen'

Een jaar hebben de verenigingen doorgebracht in voormalige basisschool De Wegwijzer. ,,Een prima alternatief", zegt secretaris Harrie van Delft. Maar nu de verenigingen weer thuiskomen in hun vertrouwde gebouwencomplex Voorste Venne, wordt het volgens hem wel even wennen. ,,Een nieuwe ruimte, nieuwe locatie, op het terrein van de Voorste Venne. Dat wordt voor de verenigingen even hun draai vinden."

Vergoeding

Volledig scherm De scoreborden worden gemaakt © Sydney Douwes Stichting Hunenhof regelt vanaf heden met de Voorste Venne de gebruiksvergoeding voor het gebruik van ruimtes door de seniorenverenigingen. ,,Voorheen faciliteerde we de horeca vanuit de Hunenhof. Inkomsten hebben we niet meer omdat het nu in het beheer van de Voorste Venne gaat", legt Van Delft uit. Waar er eerder sprake was van het terugtrekken van het Hunenhof-bestuur, blijkt dat nu niet meer het geval, valt penningmeester Jan Smit de secretaris bij. ,,We blijven ons nog steeds hard maken voor het welzijn van de verenigingen die onder onze vlag hun activiteiten doen."



Manager Ferry Boerboom legt uit waarom de verenigingen voortaan afnemen bij de Voorste Venne. ,,Voor de verbouwing stonden er in dit pand veel kleine keukentjes en faciliteerde de Hunenhof vanachter de eigen bar en keuken de horeca voor hun verenigingen. Ook hadden zij de ruimten in eigen beheer. Nu is dit niet meer het geval en zijn er twee centrale punten waar consumpties te verkrijgen zijn."

Biljart

Biljart Sociëteit Drunen heeft een eigen ruimte tot de beschikking die grenst aan de foyer. Voorzitter Jan van Es is vrijdag en zaterdag samen met vrijwilligers bezig geweest met het verhuizen van de biljarttafels en keuen. ,,Natuurlijk ben ik tevreden met de gerenoveerde ruimte die we tot onze beschikking krijgen, maar eigenlijk vind ik het te duur in vergelijking met vroeger. De consumptieprijs en de huur gaat omhoog", licht Van Es toe. ,,Toen de Hunenhof de horeca nog uitbaatte betaalde je voor een kop koffie een euro, dat wordt de helft duurder nu we consumpties afnemen bij de Voorste Venne."

Toneel

Waar de biljartvereniging zaterdagmiddag nog de laatste puntjes op de i zette, was toneelvereniging de Drunense Ghesellen voor de middag al klaar. ,,Vrijdag hadden we het meeste al verhuisd", vertelt lid Bernarda Lommers. ,,In de Wegwijzer hadden we het ook goed naar onze zin, daar hebben we zelfs een voorstelling gegeven in de aula." Nu gaan de Drunense Ghesellen repeteren in de foyer. ,,Een ruime plek waar we ook goed uit de voeten kunnen."