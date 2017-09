Huwelijksaanzoek grootste spektakel op Veiligheidsmarkt in Drunen

Er ligt een man levenloos op de grond; gelukkig is het een pop. Even verderop staan twee uitgebrande wrakken tegen elkaar aan. Ook dit is in scène gezet: ernaast staat een grote gasfles, waar de fik mee is aangestoken. Kortom, wat zich deze zaterdagmorgen tijdens de derde Veiligheidsmarkt op het Raadhuisplein in Drunen afspeelt, is allemaal nep.

Maar dat verandert om kwart voor twaalf als Ilonka Mudde, spin in het web van de Veiligheidsmarkt, Mariska Verschuren naar voren haalt. De Vlijmense wil weten wat ze van het evenement vindt. Haar antwoord doet er niet toe, zo wordt Verschuren even later duidelijk als twee agenten van de bereden politie de arena in komen. Ze houden een spandoek vast, waarop staat: Lieve Mariska, wil je met me trouwen?