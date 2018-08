In zwartwit zijn alle Heusdenaren gelijk; mooi fotoproject in het kader van Heusden 700

Judith Baas (52) is professioneel fotografe en dan tellen alle details. Vandaar dat ze deze vrijdagmorgen staat te stofzuigen in de Trouwzaal van het voormalige gemeentehuis in Heusden. Samen met collega Mabel Mangnus (46) is ze komen kijken of hun 277 zwartwitportretten goed hangen. Ze zijn tevreden. Terwijl Judith de vloer doet, ruimt Mabel wat losse rommeltjes op. Straks komen de geportretteerden en de bobo's, dan moet het netjes zijn.