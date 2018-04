Indisch eten en exotisch textiel in trek op Paasfestijn Drunen

Gevarieerde Paasexpositie Fotogroep Vlijmen

1 april VLIJMEN - Fotografie is niet altijd objectief. Dit wordt versterkt door camerapositie, uitvergrotingen, beeldmanipulatie en presentatie van het werk. Dit blijkt uit de jaarlijkse Paasexpositie van de Fotogroep Vlijmen. Op Paaszaterdag werd deze expositie door de Heusdense cultuurwethouder Wim van Engeland met lovende woorden geopend. Omdat hij niet meer als wethouder beschikbaar is was dit een van zijn laatste publieke activiteiten.