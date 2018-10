Intieme lokale veteranendag in Heusden

“Het is belangrijk dat veteranen maatschappelijk gewaardeerd worden. Er moet een beter begrip komen voor de veteranen”, stelt Augustijn tijdens zijn speech bij de opening van de Lokale Veteranendag in Heusden. “Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vrede en veiligheid in de samenleving. In deze tijden van internationale spanningen is het belangrijk om daar bij stil te staan.” De dag begon ‘s morgens bij het herdenkingsmonument op het Zuiderbolwerk. Tijdens de ceremonie stond aalmoezenier Eric van Rosmalen stil bij de positie van de veteranen. Van Rosmalen deed dit niet in grote termen, maar verhaalde over een individuele situatie waarvan er velen zijn. “Iedere veteraan heeft zijn eigen verhaal”, aldus de aalmoezenier.

Hij vertelde de aanwezigen over de theatershow “Operatie geslaagd” van Erik Krikke. Krikke doelt op zijn uitzending naar Kandahar waar hij destijds werkzaam was als operatie verpleegkundige. Op zijn operatietafel heeft hij veel leed gezien. Dat heeft hij meegesjouwd naar het einde van zijn uitzending. Hij is heelhuids thuisgekomen, zonder schotwonden of andere kwetsuren. Maar gaandeweg bleek dat Erik getraumatiseerd was. Na afloop van de herdenking was er een koffiemaaltijd in het voormalige Heusdense stadhuis. Daarna voegden de Heusdense veteranen zich bij de collega’s uit Den Bosch en Vught. Traditiegetrouw was er een indische maaltijd en waren er presentaties.