Irene (49) was klant bij omstreden puppyhandelaar in Haarsteeg: 'Het beestje was doodsbang'

HAARSTEEG - Toen ze de foto's van het verwaarloosde en angstige hondje zag, herkende ze het beestje direct. Irene (49) probeerde in april 2015 een kooikerhondje te kopen bij de handelaar in Haarsteeg, waar vorige week 23 honden in beslag werden genomen. Ze voelde destijds al nattigheid en maakte melding bij de politie.

Het is bijzonder moeilijk om een eerlijke pupverkoper te vinden, is haar ervaring. ,,Ik erger me er echt aan als mensen zeggen dat het dom is om een pup bij zo'n handelaar te halen. Want je herkent het niet. Je zit gewoon bij hem in de keuken, gezellig. En ik ben niet de enige waarschijnlijk. Want hij verdient toch zijn geld.''

Volledig scherm Het hondje 'Lydia' zoals het vorige week woensdag door de Dierenbescherming werd gevonden in een schuur. © Dierenbescherming In haar zoektocht naar een leuk puppy kwam Irene via Marktplaats terecht bij de man uit Haarsteeg. Kosten voor een pup: 350 euro. Telefonisch maakte ze een afspraak om de kleine hondjes te komen bekijken. Op internet vond ze wel wat verhalen over misstanden die in het verleden bij hem werden geconstateerd, maar de man wist al haar twijfels netjes te weerleggen. ,,Het is een hele gladde prater'', zegt ze met de kennis van nu.



Ze ging toch, maar hield twijfels. ,,De honden zaten met hun moeder in de keuken, in een afgezet stukje. Het zag er allemaal heel huislijk uit. Maar het viel me meteen op dat de moederhond heel angstig uit haar ogen keek. En de pups waren wel erg jong. Ze hadden hun ogen nog niet eens goed open.''

'Ze stoof onder de kast'

De handelaar noemde de moederhond Lydia. Toen Irene erom vroeg, gaf hij de beestjes wat eten. ,,De pups stoven daar direct op af. Het kwam op mij over alsof ze al lang geen eten op hadden.'' Ondertussen had Irene vooral oog voor de moederhond. Die zat volgens haar heel stil en keek schuchter om zich heen.



,,Ik vroeg hem om Lydia eens uit de afscheiding te halen, omdat ik het gedrag van de moederhond wilde zien'', beschrijft Irene de situatie. ,,Toen ze op de grond stond, zakte ze door haar pootjes. Alsof ze op ijs liep. Daarna stoof ze direct naar alle hoeken van de kamer en dook ze onder een kast. Ik denk nu: dat beest is nooit uitgelaten.''

Volledig scherm Het hondje dat door de handelaar Lydia werd genoemd. Irene had bijna één van de pups gekocht. © Irene

Ingrijpen is moeilijk

Het dier leek bang voor mensen. Dat was voor haar de bevestiging dat er iets niet goed zat. Ze belde de dierenpolitie op 144 en deed een melding. Aan de telefoon werd al gezegd dat ingrijpen heel moeilijk zou zijn, als de handelaar zich keurig zou voordoen.

Dat bleek. Pas vorige week woensdag vielen de politie en Dierenbescherming binnen, nadat slopers een ton met verteerde hondenlijkjes vonden. 23 honden werden in beslag genomen. Er komen steeds meer verhalen over de handelaar naar boven. Dinsdag meldde een echtpaar zich al bij de woning van de handelaar in Haarsteeg. Ze zouden een pup krijgen en hadden al een aanbetaling gedaan. Die willen ze nu graag terug. ,,We zijn door hem genaaid'', zei de man van het stel.

Irene is nu vooral benieuwd hoe het met moederhond Lydia gaat. De Dierenbescherming probeert dat voor haar uit te zoeken. ,,Ik word er weer emotioneel van als ik die foto zie'', zegt ze. ,,Ik vraag me af of die man weet wat hij anderen aan doet. Zowel de hondjes als de baasjes waar ze terecht komen.''