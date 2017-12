Directeur-bestuurder Henk van der Pas heeft begrip voor de acties, maar plaatst ook kanttekeningen. ,,Het personeel dat staakt heeft goede argumenten, maar ze treffen de verkeerde partij: de ouders. Het ministerie heeft hier niet veel last van." Juist ouders zijn in de ogen van Van der Pas 'erg belangrijk voor onze stootkracht'. ,,We moeten voorkomen dat zij het begrip voor de acties verliezen."



Van der Pas verdenkt het ministerie van een doelbewuste strategie om te proberen de sympathie van de ouders te beïnvloeden. ,,Het ministerie is onbetrouwbaar, creëert de problemen zelf, komt steeds met andere wet- en regelgeving." Hij stoort zich aan de verhalen die nu opeens weer opduiken over scholen die geld oppotten.