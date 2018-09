Isabel van Els uit Drunen: 'Door al die aanmoedigingen loop je op veren'

Oudheusden­se start petitie tegen verhoging afvalhef­fing Heusden

10:05 OUDHEUSDEN - Bea van Spijk (65)uit Oudheusden is een petitie gestart tegen de verhoging van de afvaltarieven in de gemeente Heusden. Hoewel de politiek later dit jaar nog een besluit moet nemen, is een verhoging onvermijdelijk.