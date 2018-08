Jacques (90) fanatiek op toernooi in Heusden: 'Jeu de boulen is biljarten op de grond'

Met zijn negentig jaar is Jacques Peskens deze zaterdag samen met Rie Couwenberg de nestor van het jeu de boules-toernooi, georganiseerd door Allée du Château. Aan de Kasteellaan in Heusden is dat aan de prestaties van de Drunenaar niet af te zien. De ballen die hij onderhands uit zijn rechterhand laat vertrekken, komen nagenoeg allemaal in de buurt van de but te liggen. Mede daardoor wint hij samen met maatje Albert Moeling (75) vrij eenvoudig de eerste wedstrijd: 13-3.

En toch, zo geweldig werd er niet gespeeld, vertelt Peskens na afloop. ,,We speelden op een grasbaan. Dat is een stuk lastiger dan een gewone baan. Hobbeltjes, grassprieten: die bal gaat meer zijn eigen gang." Albert: ,,Op een normale baan legde Jacques de ballen negentig van de honderd keer pal langs de but, hoor." Ook dat is moeilijker geworden. ,,Ik heb last van een nekhernia", zegt Peskens, ,,daardoor worden de zenuwen in mijn armen afgekneld. Ik heb er minder gevoel in. En in mijn rechter staat mijn ringvinger krom. Daar moet ik rekening mee houden als ik met effect wil gooien. De kunst: Boulen moet je zien als biljarten op de grond, dus moet je zo goed mogelijk gebruikmaken van de andere ballen. En je moet balgevoel hebben, natuurlijk."

Desondanks toch zo goed kunnen spelen, dat heeft met ervaring te maken. Ruim vijftig jaar geleden maakte Peskens, die vanwege die hernia alleen nog de toernooien in Elshout en Oudheusden speelt, op campings in Portugal, Spanje en Frankrijk kennis met deze sport. Eenmaal met pensioen was hij een pleitbezorger in Drunen voor het aanleggen van banen en hielp hij Bâtard mee oprichten. ,,Ik heb heel wat prijzen gewonnen. Thuis staan meer bekers dan flessen wijn." Deze keer worden ze tweede; Henk van Breemen en Tiny van den Oetelaar winnen.