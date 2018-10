Je hebt een idee maar weet niet hoe het van de grond moet komen: Initiatieven Festival Heusden wil helpen

Stel. Je woont in Doeveren. Of in Hedikhuizen. En je wilt graag een ouderen-ontmoetingsplek in je dorp. Of een kookclub opzetten. Alleen al om de eigen leefomgeving ‘leuker’ te maken. Je loopt al maanden met het idee rond, maar je weet niet goed waar je moet beginnen. Je zoekt medestanders, vrijwilligers die een handje willen helpen, en het liefst ook nog wat sponsors. Kortom, het komt niet echt van de grond maar je wilt ook niet opgeven. Dan zit er maar één ding op: donderdag 1 november naar De Voorste Venne in Drunen gaan. Daar heeft van 19.30 tot 21.30 uur het eerste Heusdens Initiatieven Festival plaats.