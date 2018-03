Je vrouw of je postzegels? Postzegelclub viert 40-jarig jubileum

ELSHOUT - Postzegelvereniging Philatron vierde zaterdag het 40-jarig jubileum in 't Rad in Elshout. De eerste druk van "40 Jaar Postzegelvereniging Philatron" werd overhandigd aan waarnemend burgemeester Augusteijn.

Een joviale man met 'n hip staartje begeleidt mij op zoek naar de voorzitter van de filatelieclub Philatron. Hij vertelt me terloops dat je deze hobby net zo duur kunt maken als je zelf wilt. "Je kunt een postzegel aanschaffen van een dubbeltje tot één van zeven miljoen" zegt hij lachend.

Geen geldbelegging

Voorzitter Joop Heeren vertelt me ook dat je tegenwoordig postzegels verzamelen moet zien als hobby en niet als geldbelegging zoals vroeger. Bij hem sloeg de vonk over toen hij zijn eerste postzegel kreeg bij de nonnen op school.

Ook is hij gaan schrijven over filatelie; "over zegels uit de Middeleeuwen of het Roomse Rijk, zo'n tien albums verhalen", vertelt hij apetrots.

De passie in hun ogen die oplicht, valt meteen op als de leden beginnen te vertellen over hun postzegels en vooral de verhalen daar omheen.

Op de vraag "als uw huis in brand stond, wat zou u dan als eerste meenemen, uw vrouw of uw postzegels?", antwoord Joop dat hij de zak met postzegels aan z'n vrouw zou geven en haar dan het huis uit zou duwen.

Sommigen komen juist af op 't borreltje

Door de bijeenkomsten komen de mensen in gesprek over hun gedeelde passie en ontstaat verbinding. Niet voor niets heeft Heeren een lintje gekregen van de burgemeester voor zijn maatschappelijke inzet voor de doelgroep om de mensen met elkaar in contact te brengen. Dus ook doordeweeks náast de vereniging.

Sociale vaardigheden en ontmoeting typeren hem dan ook. Zelfs al komen sommigen juist af op 't borreltje aan het eind van de verenigingsavonden, bij de meesten zit het verzamelen écht in hun hart.

'Herintreders' noemt Joop ze; mensen die eenmaal gestopt met werken, op zolder hun oude hobby weer terug vinden. "Daardoor blijft Philatrons ledenaantal ten opzichte van andere verenigingen verrassend stabiel", vertelt Cees van den Bosch (voorzitter Eindhoven) die zijn ledenaantal enorm zag kelderen.

In verband met nalatenschappen worden er ook veilingen gehouden. Philatron taxeert de postzegels zodat de erfgenamen er bij een veilinghuis nog een mooi centje aan over houden.

400 gulden in bankbiljetten