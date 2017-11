Kerstfair Drunen gaat laatste dag in

Lucia de Bonth (63), drijvende kracht achter de driedaagse Kerstfair is tot nu toe prima tevreden over het verloop. De inspanningen van de afgelopen jaren om de fair weer een kwaliteitsimpuls te geven hebben volgens haar gewerkt. Hoe dat precies verwoord moet worden? ,,Het is een beetje het verschil tussen een kerstmarkt en een kerstfair. Niet tien stands met tasjes en kettinkjes, maar over al ééntje van. Net iets exclusiever. Geen verkoop uit bananendozen."

Jopie Smarius (85) is met haar schilderijen een bijzondere gast op de fair. Zo'n dertig jaar geleden stond ze aan de wieg van de Kerstfair, vijftien jaar trok ze mee de kar. Ook toen al stond kwaliteit hoog in het vaandel. ,,We gingen vaak bij de mensen thuis kijken of het allemaal wel zou passen, of het een beetje niveau had."