Kinderen verbleven in hennepkwekerij met tweehonderd planten in Drunen

Expositie over het Vlijmen van de jaren vijftig en zestig

13:02 VLIJMEN - Heimwee naar het Vlijmen van de jaren vijftig of zestig, of juist benieuwd hoe het dorp er in die tijd uitzag? Heemkundekring Onsenoort houdt van dinsdag 29 maart tot en met zaterdag 5 mei een expositie over die periode in de bibliotheek van Vlijmen.