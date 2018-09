Klaar voor eerste Heusdense Havendagen: na weken werk is sleepboot Driekus weer om te zoenen

Hoe oud het schip is, weet Noud van der Ham niet precies. Volgens officiële gegevens is de Driekus in 1958 in Roermond geregistreerd als de St. Jozef. Maar de boot moet veel ouder zijn. ,,Best frustrerend dat ik het niet weet. Ik heb al van alles geprobeerd om erachter te komen. We hebben de boot dertien jaar geleden gekocht. Toen woonden we nog in Boxtel”, vertelt de 72-jarige Noud van der Ham. Een jaar later zijn we naar Heusden verhuisd, eigenlijk vanwege de boot.”