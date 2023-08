Klepperman-natuurdag in Heemtuin van Heusden

met video Haast geen rook meer te zien op Treuren­burg en toch kwam er een NL-Alert, hoezo dat dan?

DEN BOSCH - De brand bij de Bossche Afvalstoffendienst op Treurenburg was maandag al lang geblust en er was nog nauwelijks rook te zien, maar toch ging bij duizenden mensen het alarmmiddel NL-Alert af. Hoezo? ,,Die melding had ik veel liever ’s nachts al gehad.”