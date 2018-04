Kleppermandagen Heusden: Klepperman krijgt lentekriebels

HEUSDEN - Vandaag was de eerste van de Kleppermandagen in heemtuin de Meulenwerf in Heusden. Woensdag kunnen kinderen met hun (groot)ouders ook nog hun hart ophalen met leuke activiteiten zoals veren zoeken bij de juiste vogels.

"Bij lentekriebels gaan kinderen en ouders blozen, elkaar es effe goed aankijken en laten voelen hóe lief je elkaar vindt" vertelt Herman Peters van het bestuur enthousiast. De Luizenmoeder is er niks bij.

Al zeven jaar kunnen mensen gebruik maken van de heemtuin om even rust te zoeken of elkaar te ontmoeten. Voor kinderen was er eigenlijk nog niets en zo ontstonden de Kleppermandagen. Niet alleen om de natuur meer onder de aandacht te brengen maar ook voor de verbinding tussen ouders en hun kinderen.

Lekker een frisse neus halen in de met vlaggetjes versierde heemtuin de Meulenwerf. Deze kinderen zijn niet van suiker, noch hun ouders, gewapend met camera om alle tinten groen vast te leggen.

De kleine sprookjes-Fay zegt dat ze bomen kijken én de bijen het leukst vindt.

Marèn en Sjoerd vonden 'de uil en de muis' en 'het meten van de boom' het állerleukst, maar het visjes vangen was eigenlijk ook wel heel erg leuk om te doen.

"Sjoerd kijkt dan ondersteboven tussen zijn benen door naar de top van de boom om te meten hoe hoog de boom is" vertelt Klepperman Nico Vogels.

Een klepperman was vroeger een nachtwacht die fungeerde als brandman en met zijn ratel de nieuwste roddels wist aan te kondigen. Nico Vogels vertelt met smaak dat kinderen vanaf een jaar of vier tot twaalf eerst een kleppertje mogen zoeken en daarna krijgen ze hun opdrachtjes mee. Zijn vrouw is eigenlijk het brein achter het creatieve verhaal en verzint al jarenlang de opdrachten. "De mond tot mond reclame werkt als een dolle" zegt de Klepperman trots.

'Een proefopdracht met bijen', wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Met een masker op mogen de kinderen honing proeven, er wordt dan meer ingezoemd op de zintuigen die natuurlijk ook geprikkeld worden met mosterd of ketchup.

De jonge vrijwilligers Laurens Bok en Doris Willem helpen hard mee door de kleppers te verstoppen en de kinderen de juiste veren bij de juiste vogels te laten zoeken. Doris laat koelbloedig zijn hele mouw vol slakken zien na alle slakken op kleur gesorteerd te hebben.