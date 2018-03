Kou torpedeert wegwerkzaamheden; A59 dit weekend toch open

Waar gaan de brugpiepers het liefst heen?

13 maart WAALWIJK/ALTENA - Het was weer de tijd dat kinderen uit groep 8 zich moesten aanmelden bij de middelbare scholen in de regio. Weliswaar neemt het aantal kinderen dat afzwaait van de basisscholen af, maar toch zijn er ook scholen waar méér kinderen naartoe willen. Grote winnaar is De Overlaat in Waalwijk; toevallig ook een excellente school.