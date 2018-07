Kunst van het verkopen afkijken bij elkaar tijdens zonnige koopjesmarkt in Drunen

De koopjesmarkt vindt plaats op het Raadhuisplein in Drunen en is georganiseerd door de Evenementenlijn. Ondanks het warme weer hebben veel mensen de weg gevonden naar de markt. Volgens een van de verkopers helpt het ook wel dat er geen entree betaald hoeft te worden. Dat trekt ook meer bezoekers. Het aanbod is zeer divers evenals de verkopers. Er zijn mensen die vaak op een markt staan om hun spullen te verkopen maar ook mensen voor wie dit de eerste keer is. Er worden nieuwe en veel gebruikte spullen verkocht. Kleding, cd's, elpees, boeken, serviezen, glaswerk, schilderijen en speelgoed zijn de meest aangeboden spullen. En in opvallend veel kramen zijn het oudere mensen die hun spullen te koop aanbieden.

Kunst afkijken

In een van de kramen staat een dame die kleding verkoopt. "Het is voor mij de eerste keer dat ik op een dergelijke markt sta. Als dit me goed bevalt dan ga ik vaker op een markt staan. Dus het is even afwachten. Ik kan hier wel de kunst van het verkopen van de meer ervaren verkopers afkijken", zegt ze. Een eindje verderop staat de 79 jarige dame die al vaker op een markt gestaan heeft. Ze vertelt:"Ik ga niet alle markten af want het is op mijn leeftijd toch een heel gesjouw. Maar ik heb zoveel spullen en ben op een leeftijd gekomen dat ik opruiming moet gaan houden. En daar bedoel ik echt opruimen mee want ik heb zo ontzettend veel verzameld door de jaren heen. Dat krijg je als je een groot huis hebt. Daar is altijd nog wel plaats voor weer iets nieuws. En zo af en toe laat ik mijn kinderen en kleinkinderen iets uitzoeken".

Rondneuzen

Op de omliggende terrassen is te zien wie de markt bezocht heeft. "Ja, wat is er nu leuker dan rondneuzen of er iets tussen ligt waar ik al jaren naar zoek of gewoon iets kopen wat niet meer gemaakt wordt. En elpees worden weer helemaal hot dus daar heb ik er een paar van gekocht. Hier is het voor een prikkie. En met een terrasje in de buurt is het niet erg dat het warm is"vertelt een marktbezoeker.

Volledig scherm Koopjesmarkt Drunen © Jeannette Trum

Volledig scherm Koopjesmarkt Drunen © Jeannette Trum