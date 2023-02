Lokale omroep HTR krijgt subsidie, maar voorlopg tot eind augustus

Wie per 24 augustus van dit jaar de lokale omroep in Heusden gaat worden, is nog niet bekend. HTR is op dit moment de zendgemachtigde, maar de licentie wordt per 24 augustus opnieuw voor een periode van vijf jaar afgegeven. Iedereen die denkt daarvoor in aanmerking te komen, moet uiterlijk over twee weken (24 februari om precies te zijn) een aanvraag indienen bij het commissariaat. Heusden brengt advies uit, het commissariaat beslist uiteindelijk.

Ook HTR zelf moet een aanvraag indienen, als ze opnieuw lokale omroep in Heusden wil worden. Of en zo ja hoeveel aanvragen al binnen zijn, wordt waarschijnlijk ergens in maart of april duidelijk. Wel is al langer bekend dat Langstraat Media, actief in Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, graag ook in Heusden de lokale omroep zou worden; al dan niet in samenwerking met HTR.