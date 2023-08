Loslopende honden jagen reeën op in Drunense Duinen: twee eigenaren beboet

Van tekenaar tot Luie Lakei: oud-medewer­kers en fans halen herinnerin­gen op bij tentoon­stel­ling over Het Land van Ooit

ELSHOUT – Het Land van Ooit in Drunen mag dan al zestien jaar dicht zijn, in de harten van oud-medewerkers en fans is het park nog altijd springlevend. Zondag waren ze weer eens bij elkaar, herinneringen ophalen. ,,Soms ging ik met blauwe plekken naar huis.”