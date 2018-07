Man die in Elshout vrouw probeerde te wurgen toch naar psychiater

Slecht ter been en toch de kasteelto­ren van Onsenoort in; het kan nu dankzij de traplift

30 juli NIEUWKUIJK - Ze zouden er in de Middeleeuwen een moord voor hebben gedaan. Kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk, zeker vijf eeuwen oud, heeft nu een voorziening waarmee mensen die slecht ter been zijn bovenin de kasteeltoren kunnen komen.