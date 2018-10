Man gaat compleet door het lint, auto vliegt over de kop en diefstal; allemaal in Drunen

HEUSDEN/WAALWIJK - Agenten van de politie in Heusden hebben een drukke nachtdienst achter de rug. Een man ging helemaal door het lint in een kroeg in Drunen. In Oud-Heusden werd eerder op de avond een auto gestolen. Tot slot klapte een auto tegen een boom bij Drunen.

De nachtdienst begon met een diefstal rond 20.00 uur. Iemand zou een pinpas, telefoon en auto hebben gestolen in Oud-Heusden. De verdachte van deze driedubbele diefstal was een bekende van het slachtoffer, die ook mishandeld werd door de dief.

Na enig zoekwerk werd de auto teruggevonden in Waalwijk. Daar hebben agenten gewacht tot iemand met de auto wilde wegrijden. Zo konden zij de dief in de kraag vatten.

Compleet door het lint

Om 23.00 uur kreeg de politie weer een melding uit Drunen. Daar zou een man door de ruit van een café zijn gevallen. Eenmaal aangekomen bij café-restaurant de Remise bleek het verhaal anders te liggen.

Een man was helemaal door het lint gegaan in de horecazaak. Daarbij sloeg hij door een ruit, wat zorgde voor flinke snijwonden in zijn armen. De man had ook twee andere mensen in de zaak mishandeld.

Agenten hadden de grootste moeite om de mishandelaar aan te houden. Uiteindelijk werd pepperspray ingezet om hem in bedwang te houden. Ambulancepersoneel heeft de verdachte ook nog gesedeerd om hem rustig te houden. Hij is behandeld in het ziekenhuis en daarna naar het cellencomplex gebracht.

Over de kop

Tot slot werden hulpdiensten opgeroepen naar de Beethovenlaan in Drunen vanwege een heftig auto-ongeluk. Rond 01.42 uur werd gemeld dat een auto tegen een boom was terecht was gekomen. Daarvoor reed de bestuurder op hoge snelheid door de straat, op de verkeerde weghelft, verloor de macht over het stuur en sloef over de kop.