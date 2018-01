Man probeerde twee Mercedessen van gezin in Oudheusden in brand te steken

OUDHEUSDEN - Een man uit Oudheusden is dinsdagmorgen in alle vroegte van zijn bed gelicht op verdenking van vernieling en een poging tot brandstichting. Doelwit van zijn activiteiten waren twee Mercedessen van een gezin aan de Kasteellaan, ook in Oudheusden.

De twee auto's stonden in de nieuwjaarsnacht geparkeerd aan de Kasteellaan. Ergens in de vroege ochtend heeft iemand geprobeerd een grijze Mercedes in brand te steken. Bij een tweede Mercedes, een grijze, is op een of andere manier een gat in de voorruit geblazen. Hoe dat is gebeurd weet de politie nog niet, maar zwaar vuurwerk wordt niet uitgesloten. Er is door omwonenden een harde knal gehoord.

Onderzoek naar de veroorzaker van de schade heeft geleid naar een bewoner van de Castellum. De man zit voorlopig vast voor verder onderzoek. De politie kijkt ook of er een verband is met een andere zaak in Oudheusden, op 21 december. Toen is een man aangehouden in verband met het aantreffen van illegaal vuurwerk en drugs. De man die toen is aangehouden is nu slachtoffer van de vernielingen aan zijn auto's.

Meer incidenten

Nu de rook een beetje is opgetrokken, blijkt dat er zich rond oud en nieuw in Heusden nog meer incidenten hebben voorgedaan.

Zo was er een vuurwerkzaak die herinneringen oproept aan december 2015. Toen vloog in Oudheusden een deel van een vuilnisbak dwars door een dubbelglas ruit naar binnen bij een bewoonster van de Oranjelaan. De bak was opblazen met zeer zwaar vuurwerk. Nu gebeurde iets soortgelijks aan de Abraham Kampstraat in Drunen. ,,Een getuige had gezien dat de prullenbak omstreeks 3.30 uur opgeblazen werd door drie jongens", meldt de politiewoordvoerder. ,Een deel van de prullenbak is door de ruit van de centrale toegangsdeur gevlogen. Er lag een hoop glas en puin in de centrale hal van het complex."