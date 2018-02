Man redt buurvrouw na brand in slaapkamer in Vlijmen

Ode aan Jacob van Eyck op 26 en 27 oktober in kader 700 jaar Heusden

2 februari HEUSDEN - Onder de naam Stichting Jacob van Eyck Heusden is vrijdag in Heusden een nieuwe stichting opgericht. Dit gebeurde met het tekenen en passeren van de oprichtingsakte bij notaris mr. J. Vugts op het kantoor in de vesting. Volgens voorzitter Elisabeth Eyl is het doel van de stichting om de aandacht op deze vermoedelijk in Heusden geboren musicus levendig te houden.