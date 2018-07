Man uit Drunen aangehouden met kilo henneptoppen in auto

VIDEO Veertien staties in de Lambertus­kerk vertellen weer een kleurrijk verhaal

5 juli HAARSTEEG/UTRECHT - Als de pelgrims niet naar Jeruzalem kunnen gaan, dan komt Jeruzalem toch naar de pelgrims? Pastoor David Lebrun legde in de Lambertuskerk in Haarsteeg uit waarom er in de katholieke kerken in Nederland sinds de zeventiende eeuw kruiswegstaties hangen.