Margo Mulder naar Goes; weer levert Heusden een burgemeester af

VLIJMEN/DEN BOSCH - Met de benoeming van Margo Mulder (PvdA) tot burgemeester in Goes levert Heusden opnieuw een burgemeester af, ook al was Mulder dan sinds 22 mei geen wethouder meer.

Margo Mulder (49) wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering in de Zeeuwse gemeente. Mulder (PvdA) was tot 22 mei van dit jaar wethouder in Heusden, hoewel ze al enige tijd in Den Bosch woonde. Al voor de verkiezingen van maart gaf ze aan niet meer terug te keren in de Heusdense politiek. Ze is nog wel vice-voorzitter van de PvdA in Noord-Brabant.

Voor haar wethouderschap was Mulder vier jaar fractievoorzitter voor de sociaal-democraten in Heusden en werkte ze als klinisch psycholoog in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg.

Derde in de rij

Mulder is de derde Heusdense wethouder die in relatief korte tijd de overstap maakt naar het ambt van burgemeester. Eind november werd toenmalig wethouder Hanne van Aart beëdigd als burgemeester in Loon op Zand. In juni 2013 kreeg toenmalig wethouder Mark Buijs de ambtsketen in Boxtel omgehangen.

Ronald Heesbeen, fractievoorzitter van de PvdA in Heusden, is ervan overtuigd dat Mulder 'een prima burgemeester zal worden'. ,,Daar twijfelt echt niemand aan, het past haar uitstekend. In alles is ze een burgemeester. Ze is altijd op de inhoud, ze is goed met mensen, ze denkt mee, ze kan met iedereen praten, mensen 'in het veld' zijn enthousiast over haar." Volgens Heesbeen kreeg Mulder ook regelmatig van anderen te horen dat ze in haar een goede burgemeester zagen.

Wat Heesbeen betreft had Mulder ook een uitstekende burgemeester voor Heusden kunnen zijn, een vacature waarvoor de procedure na het vertrek van Jan Hamming naar Zaanstad, nog loopt. ,,Niemand zou haar kunnen weigeren, den ik. Maar het is erg ongebruikelijk om in je 'eigen' gemeente te solliciteren naar een burgemeesterspost."

Doortastend

Mulder heeft aangegeven zo snel mogelijk in Goes te willen gaan wonen. De raad van Goes stelt in een persverklaring dat Mulder mensen in Goes weet te verbinden. ,,Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen bij het zoeken naar praktische oplossingen.'